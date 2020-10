Na dištanc a pritom o to osobnejšie

"Dnes si, prosím, naštudujte tému: Fašizmus v Taliansku - posielam v prílohe poznámky aj prezentáciu. Pripravte sa, aby sme sa na najbližšej online hodine mohli o tom porozprávať a tak prejsť spoločne na diktatúru v Nemecku :)"

"Vypracujte si, prosím, cvičenia zo včerajšieho PL, ktoré sme nestihli. Ďakujem :D"

"Dnes posielam niekoľko videí k téme nepriama reč, aby vám to bolo trochu jasnejšie."

"Vážení rodičia, v tomto náročnom a hektickom období, snáď viac ako inokedy, potrebujeme „pohladenie duše“. Preto naša pani školská psychologička vymyslela projekt „Okienko školského psychológa“. Ide o mininahrávky, v ktorých sa nám bude prihovárať, radiť a dávať podnety na zamyslenie o zdanlivo jednoduchých veciach. Vážení rodičia, skúste osloviť svoje deti, aby aj vám umožnili vypočuť si spomínané podcasty. Vypnite mobily, pustite si ich – určite sa to oplatí... Prajeme krásne oddychové chvíle."

"Julka, síce ti korytnačka kreslí rovnaký obrázok ako v zadaní, ale nie je to jedným ťahom. Na hodine zajtra si ukážeme, ako by to malo byť. Pekný deň."

"Dobrý deň, opravila som si to a dúfam, že už to bude okej. Ďakujem veľmi pekne za pomoc."

Prosím, ďakujem, úsmevy. Civilná, osobná, príjemná. Taká je komunikácia, ktorá na mňa denne vykukne z edupage. Učiteľky a učitelia si píšu so žiakmi aj s rodičmi. Rada do toho sveta nazerám. Takmer každý deň ma to milo prekvapí.

Viem, že je dnes iná doba. Moje deti mi to pripomínajú až príliš často. A nevravím, že ja som v škole nemala pekné chvíle. Ale takto sme to nemali. Učitelia stáli vysoko nad nami.

Užívam si to, ako sa mení vzťah detí a učiteľov. A obe strany obdivujem. Deti, že sa vedia sústrediť. Učiteľov, že vedia byť invenční a stále sú ochotní pomáhať.

Učenie sa na diaľku je veľká skúška tolerancie. Ak niekto volá po tom, aby sa naše vzdelávanie zmenilo, presne to sa teraz deje. Učitelia v týchto dňoch neodovzdávajú len vedomosti. Moje deti majú veľké šťastie. Ich učitelia robia svojím civilným prístupom úžasnú vec. Učia deti nielen fakty a dáta. Ale aj to, aký môže byť vzťah s autoritou. Stále plný rešpektu a úcty, no súčasne pekný, osobný a bezprostredný.