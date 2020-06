Toto dobro nič nestojí

Každý darca krvi je hrdina – hovorí kávomat na transfúznej stanici. Necítim sa ako hrdina. Ale ak sa naše šťastie meria užitočnosťou, tak už od pol deviatej je dnes dobrý deň.

Nikto mi nepovedal, že po štyridsať päťke to bude komplikovanejšie. Mohla a mala som to vedieť. Ale – nedošlo mi to. Až postupne. Máte málo železa, povedali mi pred dvoma rokmi. Otočili ma a krv mi nevzali. Veľa som z toho nerobila. Skrátka horší deň. Nevadí. Pečienka, špenát, cvikla, šošovica, červené víno, neskôr som sa pre istotu ešte spoľahla na potravinový doplnok so železom a pustila som to z hlavy. Lenže na budúci raz mi povedali, že je to so železom len tak tak. A to odvtedy počúvam takmer každý raz.

V zime mi krv vzali po tom, čo ma dvakrát predtým pre to nešťastné železo odmietli. Mrzelo ma to, veľmi. Vyplytvali na mňa testovaciu sadu, len preto, aby mi povedali, že moja krv nie je dosť dobrá. Málo železitá. Aký máte cyklus? Čo jete? Ako žijete? Pani doktorka mi pred odberom venuje viac pozornosti, než predtým. Hoci to necítim, telo starne. A prejavuje sa to aj tak, že moja krv už nie je, čo bývala.

Ešte dva odbery a budem ich mať 80. Verím, že k tejto hranici prídem. A že potom sa mi podarí aspoň dva razy do roka darovať ešte dlho. Chcem byť zdravá a chcem to robiť. Trvá to pol hodiny. Po čase korony na objednanie to ide úplne bez čakania a hladko. Je to dobro, ktoré nič nestojí.

