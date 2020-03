Always look on the bright side of your school

„Naša škola má lepšie ihrisko.“ „To teda nemá. Na našom sú naťahané aj čiary na dopravnú výchovu.“ „To máme aj my, a ešte tam máme parkúrovú časť!“ „Lenže nemáte kolotoč.“ „Zato máme atletický ovál.“

„My zas super futbalový priestor. Hoci sa zamyká, lebo tam nedávno niekto podpálil smetiak.“

Pre prílišné sústredenie sa na šalát netuším, ako sa táto debata pri večeri začala. Jedno dieťa chodí na druhú najväčšiu základnú školu v krajine. Nie priestorovo, počtom žiakov. Niektoré ročníky majú triedy do Gé. Druhé dieťa vozím na osemročné gymnázium. Často pri večeri riešime, čo sa dialo cez deň. Učenie a spolužiaci sú obvyklá téma. Toto tu však ešte nebolo. Namiesto sťažností piatkový večer priniesol tromfovanie sa v tom, koho škola je na tom lepšie.

„My máme... počkaj. Jeden dva, tri, štyri – päť telocvikárov!“ „A my zas v telocvični posilku!“ „Cha, to máme aj my! A ešte aj na chodbe máme pingpongové stoly!“ „Tiež ich máme, a dokonca aj tulivaky! A už ich máme tri mesiace a stále nie sú zničené!“ „A akú máte veľkú zborovňu? My cez dve triedy!“

Nie málo som sa dozvedela. Triedy sú plné interaktívnych tabúľ, u syna sa už vôbec nepíše kriedami. V každej triede je projektor. Deťom sa páčia telocvične. Majú veľké jedálne. Čilaut zóny.

„Lenže my máme bufetára, ktorý sa spýta, ako ti chutilo a čo má kúpiť! A pamätá si všetkých tristo žiakov!“ „Cha! Naša bufetárka obslúži tristo žiakov len cez veľkú prestávku! A koľko máte kuchárok?“ „Neviem, ale isto máme najviac sexi kuchára na Slovensku.“

„U nás je aula, kde sa dá robiť ples.“ „Určite nie je väčšia, ako naša jedáleň.“ „V našej škole sa zbiera papier. Tony ho odovzdáme každý rok. A školník býva priamo v budove.“ „To v našej škole máme niekoľko bytov. A máme nové záchody! Dokonca je všade toaletný papier!“

Dopriala by som riaditeľkám pri tom stole sedieť včera s nami. Nielen preto, aby sa potešili, čo všetko deti na školách baví. Možno sa aj inšpirovali: „A asistentov máte koľko?“ „Ani jedného, žiadnych nepotrebujeme“ „Ha, tak my máme aspoň 15 - tich“

Viem si predstaviť podobnú naťahovačku v rámci občianskej, pri téme kritické myslenie. Nadávať vieme všetci. Tak hľadajme opak. Takú malú školu dali včera moje deti aj mne. Always look on the bright side of your school.

„A! My máme priamo v škole zubárku.“ „A my zubárku nepotrebujeme, my sme totiž bezkazová škola!“